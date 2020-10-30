Кто сможет воспользоваться прямыми рейсами в Австрию

Алексей Вольцев

Авиакомпания Austrian Airlines перезапустила рейсы в Россию. Рассказываем, от какой суммы стартуют цены на билеты в Вену, и какие категории российских граждан могут воспользоваться этими перелетами.

АВСТРИЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК БУДЕТ ЛЕТАТЬ ИЗ МОСКВЫ В ВЕНУ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Авиакомпания Austrian Airlines с 29 октября возобновила рейсы в Россию. Перевозчик будет летать по маршруту Вена-Москва-Вена два раза в неделю (понедельник и четверг) в зимнем расписании 20/21. Рейсы будут обслуживаться самолетами Embraer 195 и Airbus A319.

По данным системы бронирования Austrian Airlines, в ноябре полет из Москвы (Домодедово) в Вену и обратно (безбагажный тариф) обойдется от 220 евро на человека.

Напомним, Австрия приостановила авиасообщение с РФ в марте 2020 года. С 1 августа Австрия разрешила въезд граждан РФ. Вывозные рейсы по направлению до середины сентября выполнял «Аэрофлот».

В настоящее время перевозчик летает из Москвы в Вену и обратно 2 раза в неделю. Стоимость билетов в ноябре стартует от 30 тыс. р. (билеты туда-обратно).

КОМУ РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД В АВСТРИЮ

По сообщению Посольства Австрии в Москве, по состоянию на 17 октября в Австрию могут въехать отдельные категории граждан.

Это граждане Австрии, граждане ЕС / ЕЭЗ, граждане Швейцарии и члены семей этих людей, проживающие в одном домохозяйстве; лица с ВНЖ в Австрии и странах ЕС / ЕЭЗ; иностранцы, у которых есть виза D, выданная Австрией, или удостоверение личности с фотографией в соответствии с 95 FPG 2005, или те иностранцы, которые имеют право оставаться в Австрии на основании вида на жительство или документов о праве на проживание в соответствии с NAG или Законом об убежище 2005.

Также разрешен въезд дипломатам, сотрудникам международных и гуманитарных организаций, лицам, работающим в органах власти, деловым путешественникам, с целью лечения, обучения и для выполнения судебного или официального вызова.

При въезде в Австрию эти категории граждан должны предъявить отрицательный результат ПЦР теста сроком действия не более 72 часов или пройти 10-дневный карантин, который может быть отменен при получении негативного результата теста на COVID-19 уже на территории Австрии.

Как подчеркивается в сообщении австрийской дипмиссии, гражданам третьих стран, которые не относятся к вышеупомянутым группам людей, запрещен въезд в Австрию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны. Таким образом, туристам из России (иностранцы с визой C) въезд в Австрию по-прежнему запрещен.

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ АВСТРИЮ РАЗРЕШЕН

Проезд через Австрию (без пересадки) разрешен без ограничений. Сюда также входит транзит через Австрию (без тестирования и карантина) при условии немедленного отъезда.

Для подтверждения транзита без остановки, путешественники обязаны заполнить и подписать соответствующую декларацию.

АВСТРИЯ НЕ ВЫДАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ

Австрия не выдает туристические визы в РФ с 14 марта 2020 года.

С 10 августа визовые центры Австрии в России возобновили работу, но принимаются и обрабатываются только заявления, письменное разрешение на подачу которых получено клиентом из Посольства Австрии в РФ для определенных целей (например, визы для посещения Австрии с целью лечения, обучения, визита к родственникам/партнерам и пр.).

При этом шенгенские туристические визы Австрии россиянам по-прежнему получить нельзя.

По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Австрию более 272 тыс. поездок (+2% к 2018 году).