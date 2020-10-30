Кулеба об отношениях между Украиной и Венгрией: это американские горки

Лидия Мартынова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал американскими горками отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, несмотря на недавний конфликт из-за выборов.Об этом Кулеба заявил на брифинге.Министр отметил, что за последний год у Украины было много положительных моментов в отношениях с Венгрией. Добавив, что задача дипломатов - выходить из любого пике и продолжать развивать отношения."Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям", - сказал Кулеба.Он отметил, что, несмотря на готовность к диалогу, Украина не будет спускать попытки неуважительно относиться к украинскому суверенитету и национальным интересам."Украина настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО. Но это не значит, что мы будем пропускать попытки пренебрежительно отнестись к нашим национальным интересам", - сказал министр.Также Кулеба добавил, что вопрос встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с повестки дня не снимается."Никто отношения между странами не прекращал. Да, сейчас тяжелый эмоциональный и политический момент. Но давайте дадим эмоциям утихнуть", - заявил глава МИД.