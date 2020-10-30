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Кулеба об отношениях между Украиной и Венгрией: это американские горки

Кулеба об отношениях между Украиной и Венгрией: это американские горки
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал американскими горками отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, несмотря на недавний конфликт из-за выборов.

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

Министр отметил, что за последний год у Украины было много положительных моментов в отношениях с Венгрией. Добавив, что задача дипломатов - выходить из любого пике и продолжать развивать отношения.

"Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям", - сказал Кулеба.

Он отметил, что, несмотря на готовность к диалогу, Украина не будет спускать попытки неуважительно относиться к украинскому суверенитету и национальным интересам.
"Украина настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО. Но это не значит, что мы будем пропускать попытки пренебрежительно отнестись к нашим национальным интересам", - сказал министр.

Также Кулеба добавил, что вопрос встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с повестки дня не снимается.

"Никто отношения между странами не прекращал. Да, сейчас тяжелый эмоциональный и политический момент. Но давайте дадим эмоциям утихнуть", - заявил глава МИД.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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