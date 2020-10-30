Лето на "Сплетнике": как Елена Летучая, Светлана Лобода и другие провожают октябрь

Вадим Карасев

Пока мы с нетерпением ждем праздничного дня на следующей неделе, звездам особый повод для выходного не нужен. Судя по их фотографиям в соцсетях, можно подумать, что у них вечное лето и отпуск. На море сейчас отдыхают Елена Летучая, Наталья Чистякова-Ионова, Елена Перминова, Наталья Якимчик и другие.

Маргарита Мамун только недавно вернулась в Москву с Мальдивских островов, но продолжает публиковать по-летнему теплые фото, пока ищет вдохновляющие ее кадры в столице. Бывшая спортсменка опубликовала красивый кадр, на котором она запечатлена под водой.





Маргарита Мамун

Только выйдя на сушу и увидев это фото, поняла, что мимикрировала под эту стаю желто-полосатых рыб!

— подписала снимок семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.









Шанина Шейк наслаждается теплой погодой на Кипре. Модель продемонстрировала стильный пляжный образ, надев зеленый купальник с высокой талией от We Wore What и сандалии Dior.





Шанина Шейк

Пока поклонники Светланы Лободы обсуждают новое интервью ее продюсера Нателлы Крапивиной и роман с Тиллем Линдеманном, сама артистка проводит время за границей.

Такое настроение у меня сегодня, потому что я так люблю солнце,

— подписала певица кадр в купальнике.





Собрали снимки других знаменитостей, которые сейчас нежатся на солнце где-то на дальних берегах.

















Елена Перминова





Тина Кунаки и Венсан Кассель













Маргарита Мамун









Николь Шерзингер с тренером по серфингу









Наталья Якимчик













Шанина Шейк



