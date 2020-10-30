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Лето на "Сплетнике": как Елена Летучая, Светлана Лобода и другие провожают октябрь

Лето на "Сплетнике": как Елена Летучая, Светлана Лобода и другие провожают октябрь

Пока мы с нетерпением ждем праздничного дня на следующей неделе, звездам особый повод для выходного не нужен. Судя по их фотографиям в соцсетях, можно подумать, что у них вечное лето и отпуск. На море сейчас отдыхают Елена Летучая, Наталья Чистякова-Ионова, Елена Перминова, Наталья Якимчик и другие.

Маргарита Мамун только недавно вернулась в Москву с Мальдивских островов, но продолжает публиковать по-летнему теплые фото, пока ищет вдохновляющие ее кадры в столице. Бывшая спортсменка опубликовала красивый кадр, на котором она запечатлена под водой.


Маргарита Мамун

Только выйдя на сушу и увидев это фото, поняла, что мимикрировала под эту стаю желто-полосатых рыб!

— подписала снимок семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.



Шанина Шейк наслаждается теплой погодой на Кипре. Модель продемонстрировала стильный пляжный образ, надев зеленый купальник с высокой талией от We Wore What и сандалии Dior.


Шанина Шейк

Пока поклонники Светланы Лободы обсуждают новое интервью ее продюсера Нателлы Крапивиной и роман с Тиллем Линдеманном, сама артистка проводит время за границей.

Такое настроение у меня сегодня, потому что я так люблю солнце,

— подписала певица кадр в купальнике.


Собрали снимки других знаменитостей, которые сейчас нежатся на солнце где-то на дальних берегах.





Елена Перминова


Тина Кунаки и Венсан Кассель




Маргарита Мамун



Николь Шерзингер с тренером по серфингу



Наталья Якимчик




Шанина Шейк


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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