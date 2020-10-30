Лучшие обряды от злых духов и для защиты дома на Хэллоуин 31 октября

Вадим Карасев

Мистический праздник Хэллоуин приходится на последний день октября, и в это время каждый может столкнуться с потусторонним миром, причем не в лучшем его проявлении. Обезопасить себя и свой дом от злых духов помогут проверенные обряды.

Кельтский праздник Хэллоуин уже давно празднуется по всему миру. Он означает приход зимы и погружение природы в сон. В этот мистический день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание безопасности и защититься от злых духов и неприятностей. Благодаря проверенным обрядам вам удастся оградить себя и свое жилище от негативного влияния извне.

Как защититься от злых духов на Хэллоуин

Для того, чтобы не стать жертвой негатива извне, во все времена использовали защитные амулеты и обереги. К 31 октября каждый сможет сделать для себя и своих близких защиту, которая убережет от неприятностей.

Для создания оберега понадобятся булавка, соль и святая вода. Булавку помещают в соль на несколько часов, затем достают, окунают трижды в святую воду и заговаривают:

«Злым духам до меня не добраться, дурному в моей жизни не состояться. Как день Хэллоуина наступит, так и защита моя за работу примется, от чужих защитит, от невзгод укроет».

Булавку прикрепляют к одежде и не снимают до окончания Хэллоуина, чтобы никто не мог причинить зла.

Защита дома на Хэллоуин 31 октября

Защитить дом от любых посягательств поможет простой обряд с полынью, пихтой или можжевельником. Веточки поджигают, и окуривают дымом каждую комнату дома со словами:

«Злу в мое жилье не пробраться, зла не чинить, козней не творить».

Перед этим обрядом в доме стоит прибраться, чтобы обновить энергетику жилища, а также выбросить все вещи, способные притягивать негатив.