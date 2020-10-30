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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России
Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.


"Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы - географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не планирует этого делать.


"Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - подчеркнул белорусский лидер.

# Россия
По материалам: ria.ru

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