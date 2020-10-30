Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую рабочую поездку

Лидия Мартынова

Магаданский детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России отправился в первую рабочую поездку – в Тенькинский городской округ, сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области.

Мобильный технопарк создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он оснащен современным оборудованием и программным обеспечением – компьютерами и 3D-принтерами, квадрокоптерами и конструкторами программируемого и гоночного коптера, наборами для изучения робототехники, графическими планшетами, шлемами и очками дополненной реальности и многим другим.

В течение учебного года планируется не менее трех двухнедельных очных встреч с педагогами мобильного технопарка «Кванториум» в шести городских округах: Тенькинском, Омсукчанском, Среднеканском, Сусуманском, Хасынском и Ягоднинском. В рамках реализации программы «Инженерные каникулы» дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности летом 2021 года будут охвачены школьники Ольского городского округа, уточнили в пресс-службе.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.