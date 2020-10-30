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Марафон живых концертов на "Авторадио" вошел в Книгу рекордов России

Марафон живых концертов на "Авторадио" вошел в Книгу рекордов России
Марафон живых концертов российских звезд, проходивший в студии "Авторадио" на смотровой площадке PANORAMA360, вошел в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе Газпром-Медиа Радио.

Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в столичном комплексе Москва-сити, на 89-м этаже башни Федерация.

"30 октября представители Книги рекордов России официально зарегистрировали новый рекорд. Руководству "Авторадио" и PANORAMA360 вручены соответствующие сертификаты с формулировкой "наибольшее количество концертов в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли", - говорится в пресс-релизе.


На протяжении полутора месяцев, как напомнили в пресс-службе, вечернее шоу "Мурзилки Live" выходило в эфир "Авторадио" с высоты примерно 330 метров над землей. Участие в серии концертов приняли 30 исполнителей, среди которых Uma2rman, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Ёлка, Шура БИ-2 и "Куртки Кобейна", Ани Лорак, Диана Арбенина, Дима Билан и многие другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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