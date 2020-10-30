Марафон живых концертов на "Авторадио" вошел в Книгу рекордов России
Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в столичном комплексе Москва-сити, на 89-м этаже башни Федерация.
"30 октября представители Книги рекордов России официально зарегистрировали новый рекорд. Руководству "Авторадио" и PANORAMA360 вручены соответствующие сертификаты с формулировкой "наибольшее количество концертов в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли", - говорится в пресс-релизе.
На протяжении полутора месяцев, как напомнили в пресс-службе, вечернее шоу "Мурзилки Live" выходило в эфир "Авторадио" с высоты примерно 330 метров над землей. Участие в серии концертов приняли 30 исполнителей, среди которых Uma2rman, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Ёлка, Шура БИ-2 и "Куртки Кобейна", Ани Лорак, Диана Арбенина, Дима Билан и многие другие.