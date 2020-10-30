Мастерские в колледжах Свердловской области помогут жителям региона освоить востребованные профессии

Влада Некрасова

В Свердловской области благодаря нацпроекту «Образование» построено 80 площадок – учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием по международным стандартам WorldSkills. Причем 29 из них открыли в октябре, сообщает «Российская газета».

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, мастерские помогут освоить профессии не только студентам, но и школьникам, которые смогут пройти профессиональные пробы в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

«В десяти мастерских, которые мы оборудовали за счет гранта Минпросвещения России и софинансирования из облбюджета и внебюджетных средств колледжа (в сумме 102 миллиона рублей), созданы условия для проведения стажировок, курсов повышения квалификации работников предприятий. Студентов здесь готовят к демонстрационным экзаменам, причем инфраструктурой смогут пользоваться и ребята из других техникумов области», – прокомментировал директор Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Владимир Вертиль.