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Матвиенко: в России скорбят вместе с народом Франции

Матвиенко: в России скорбят вместе с народом Франции

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования главе Сената Франции Жерару Ларше в связи с трагическими последствиями террористических нападений в республике. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

«В России разделяют горе и боль семей жертв, скорбят вместе с народом Франции. Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех форм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила», — отметила глава палаты.

Она также передала слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В четверг, 29 октября, неизвестный с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце — три человека погибли. Двух человек убили в соборе, а ещё одну женщину — в баре неподалёку, так как она пыталась сбежать. По некоторым данным, одну из жертв обезглавили. Полицейские открыли огонь по нападавшему и вскоре задержали. Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом. 

Спустя некоторое время в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон — его застрелили при попытке напасть на полицейский патруль.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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