Матвиенко: в России скорбят вместе с народом Франции

Анастасия Иванова

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования главе Сената Франции Жерару Ларше в связи с трагическими последствиями террористических нападений в республике. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

«В России разделяют горе и боль семей жертв, скорбят вместе с народом Франции. Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех форм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила», — отметила глава палаты.

Она также передала слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В четверг, 29 октября, неизвестный с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце — три человека погибли. Двух человек убили в соборе, а ещё одну женщину — в баре неподалёку, так как она пыталась сбежать. По некоторым данным, одну из жертв обезглавили. Полицейские открыли огонь по нападавшему и вскоре задержали. Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом.

Спустя некоторое время в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон — его застрелили при попытке напасть на полицейский патруль.