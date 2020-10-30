Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня, 30 октября, онлайн-переговоры с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.
Начиная переговоры, глава российского военного ведомства выразил соболезнования пострадавшим от наводнений и оползней во Вьетнаме.
В свою очередь вьетнамский министр поблагодарил российского коллегу за соболезнования.
«В целом взаимодействие по линии Министерств обороны России и Вьетнама Сергей Шойгу оценил положительно и выразил готовность продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнёрами «СМОА плюс», — добавили в ведомстве.
Шойгу также подчеркнул, что Россия придает особое значение неформальным встречам глав оборонных ведомств в российско-асеановском формате. На таких площадках, по его словам, стороны могут откровенно обсудить проблемы региона.
Министр национальной обороны Вьетнама высоко оценил работу российских военных специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией и созданию вакцины «Спутник V».
Он обратил внимание на то, что традиционные дружеские отношения и все мероприятия стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией преодолевают все трудности, постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на пандемию.