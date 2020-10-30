Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов

Влада Некрасова

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня, 30 октября, онлайн-переговоры с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.

Начиная переговоры, глава российского военного ведомства выразил соболезнования пострадавшим от наводнений и оползней во Вьетнаме.

«Прежде всего, хотел бы еще раз выразить искренние соболезнования вьетнамскому народу в связи с масштабными наводнениями и оползнями в центральных провинциях Вьетнама», — сказал Шойгу.

В свою очередь вьетнамский министр поблагодарил российского коллегу за соболезнования.

«В продолжение переговоров генерал армии Сергей Шойгу выразил настроенность на дальнейшее расширение контактов военных ведомств двух стран для выполнения имеющихся договорённостей и совместного заявления по сотрудничеству в области обороны, которое было подписано в феврале», — указали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В целом взаимодействие по линии Министерств обороны России и Вьетнама Сергей Шойгу оценил положительно и выразил готовность продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнёрами «СМОА плюс», — добавили в ведомстве.

Шойгу также подчеркнул, что Россия придает особое значение неформальным встречам глав оборонных ведомств в российско-асеановском формате. На таких площадках, по его словам, стороны могут откровенно обсудить проблемы региона.

Министр национальной обороны Вьетнама высоко оценил работу российских военных специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией и созданию вакцины «Спутник V».

«Вьетнамский народ и Вьетнамская народная армия, как давние и надежные друзья народа и Вооруженных сил Российской Федерации, рады видеть и высоко оценивают вклад в достижения Министерства обороны России в профилактике пандемии COVID-19, включая исследования и производство вакцины «Спутник V», — отметил генерал Нго Суан Лить.

Он обратил внимание на то, что традиционные дружеские отношения и все мероприятия стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией преодолевают все трудности, постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на пандемию.