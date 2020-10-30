Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции

Лидия Мартынова

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее положения не позволяют принимать необходимых мер для борьбы с терроризмом.





"Демократия - это соблюдение конституции. Если нас вынуждают соблюдать положения, которые не пригодны для возможности вести войну (с терроризмом), соблюдая конституцию, значит нужно вносить изменения в конституцию", - сказал мэр Ниццы в эфире радиостанции Europe 1.

Эстрози отметил, что эту войну нельзя выиграть "мирными законами". Он также провел параллель между терроризмом и коронавирусом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.