Модный дайджест: от праздничной кампании с Дженнифер Лопес и Камилой Морроне до новых коллекций

Вадим Карасев

Подводим модные итоги очередной недели: Дженнифер Лопес с семьей снялась в праздничной кампании, Екатерина Климова сходила на модную презентацию, а Uniqlo показал долгожданную новую коллекцию с Джил Сандер. Эти и другие новости читайте в нашем дайджесте.

1.Дженнифер Лопес с семьей и Камила Морроне в праздничной кампании Coach

На этой неделе бренд Coach представил кампанию праздничного сезона под названием Holiday Is Where You Find It, героями которой стали Дженнифер Лопес, возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне, Майкл. Б. Джордан и другие друзья бренда. Многие приняли участие в фотосессии вместе со своими родными. Так, к Джей Ло присоединились ее мама Гваделупе Лопес и дети Эмма и Макс. Напомним, что все вместе они уже не так давно снимались и в другой кампании Coach.





2.Екатерина Климова, Ольга Кабо и другие на модной презентации

На этой неделе в "Смоленском пассаже" состоялась презентация осенне-зимней коллекции итальянского бренда Ereda. В бутике марки устроили показ, в котором приняли участие модели разных возрастов, а также сами клиенты. Среди гостей были и знаменитости, в том числе Ольга Кабо, Екатерина Климова, Катя Лель и другие: многие из них тоже поспешили примерить вещи из новой коллекции.





3.В Москве завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В прошлую пятницу завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая прошла в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске. В мероприятии приняли участие и зарубежные дизайнеры: в один из дней состоялась прямая трансляция из столицы Индонезии Джакарты, а видеопрезентации представили дизайнеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. Гостями же показов в Москве, которые прошли на нескольких площадках, стали Александр Гудков, Кристина Орбакайте, Оксана Федорова и другие.

Ну а те, кто лично присутствовать не мог, получили возможность следить за показами онлайн — в этом сезоне в связи пандемией организаторы сделали ставку и на цифровые площадки. Записи показов и видеопрезентации собрали почти 10 миллионов просмотров.





4.Бренд Uniqlo представил новую коллекцию с Джил Сандер

В конце августа стало известно, что бренд Uniqlo возобновляет свою коллаборацию с немецким дизайнером Джил Сандер. Напомним, что первая совместная коллекция вышла 11 лет назад и сразу покорила всех поклонников минимализма и практичности. Однако какой именно будет новая коллекция, до последнего времени держалось в секрете, и вот на этой неделе публике показали кампанию новой линейки.





В линейку вошли пуховые куртки Hybrid, жакеты и куртки в стиле рабочей униформы и милитари, пальто из смесового кашемира, шерстяные пиджаки и брюки и другие вещи. Всего в коллекции 32 модели для женщин, 25 моделей для мужчин и четыре аксессуара. В России она поступит в продажу 19 ноября.

Я хотела создать универсальную современную одежду, которая была бы надежной и долговечной. Одежда должна служить тому, кто ее носит, и дарить ощущение уверенности в себе, ведь это так важно в наше время,

— рассказала о новой линейке Джил Сандер.

5.Бренд Puma выпустил коллекцию с выпускниками лондонской школы искусств и дизайна Central Saint Martins

Спортивная марка уже во второй раз объединилась с выпускниками программ BA Fashion и BA Fashion Communication. На этот раз сквозной темой коллекции стала связь человека с водой — линейку так и назвали "Любовь к воде".





Дизайн вещей вдохновлен техническим снаряжением для мореплавания, а для сокращения использования воды при производстве использованы неокрашенные ткани или материалы, обработанные в технике Dope Dye (окрашивается не готовое изделие или материал, а используются заранее окрашенные волокна и нити). В коллекцию также вошла прочная и водостойкая обувь. В продажу линейка поступила 29 октября.