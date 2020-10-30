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Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы

Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
. Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up" запланирован на 13 ноября.

По словам Ангуса, огромное влияние на пластинку оказал его брат и один из основателей AC/DC Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году.

"Он был с группой с самого начала, и именно он меня пригласил", — рассказал гитарист, уточнив, что в новой работе есть музыкальные идеи Малькольма.


Запись этого альбома сама по себе — уже достижение. Многие поклонники считали, что после последних гастролей 2016 года коллектив уже не будет больше выступать. Тем более, что барабанщику Филу Радду предъявили обвинения в распространении наркотиков и угрозе убийством, у вокалиста Брайана Джонсона начались серьезные проблемы со слухом, а басист Клифф Уильямс просто решил, что ему пора уйти со сцены.


Однако через четыре года они смогли преодолеть многочисленные сложности и найти в себе силы воссоединиться в студии звукозаписи.

"Этот год был сложным временем для всех, тем не менее, наш альбом отражает настоящую силу рок-н-ролла. Ничто другое не может быть настолько мощным. Сейчас много слащавой музыки с кучей певцов и танцоров на сцене. Приятно, что у нас есть старый добрый рок-н-ролл", — поделился Брайан Джонсон.

Музыканты группы настаивают на том, что их новая работа — посвящение памяти Малькольма Янга.

"Его смерть была для нас большим ударом. Когда я играю, мне кажется, что он рядом. Смешно сказать, но, я чувствую, как он со мной общается", поделился Ангус Янг.


Клифф Уильямс добавил, что основной причиной его возвращения к работе была именно возможность отдать музыкальную дань памяти Малькольму.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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