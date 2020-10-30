Необычные способы отметить новогодние и рождественские каникулы

Лидия Мартынова

Необычно встретить и необычно проводить: эксперты Национального туроператора АЛЕАН зафиксировали рост спроса на оригинальные туры по России на Новый год и Рождество. Любителей «нестандартных» пакетных туров привлекают яркие впечатления с национальным колоритом и элементами здорового образа жизни. И, конечно, кешбэк.

НАВЕСТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕДОВ МОРОЗОВ

Пересечь закрытые границы не подвластно даже Санта- Клаусу на своих волшебных оленях. Но в России немало своих региональных и национальных дедов морозов, которые ничуть не хуже исполняют желания, дарят подарки, водят хороводы.

Тур: «Новый год к татарскому Деду Морозу (3 дня /2 ночи)»

Даты: 31.12.2020 – 02.01.2021

Стоимость: 26 056 руб. на двоих без дороги

Кешбэк на карту «Мир»: 5 211 р.

Полное погружение в атмосферу новогоднего Татарстана невозможно без интерактивной программы в резиденции татарского Деда Мороза Кыш Бабая и Снегурочки Кар Кызы. Она расположена паре часов езды от Казани в селе Яна Кырлай в заснеженном еловом лесу на берегу реки Ия.

Это родная деревня самого главного татарского сказочника – Габдуллы Тукая. Прежде чем добраться до Кыш Бабая придется пройти целый квест, который организует его сказочная свита из 14 помощников.

Те, кто преодолеет сказочные испытания, сможет лично пообщаться с зимним татарским волшебником и даже получить праздничный свиток со специальным штемпелем и именной печатью. Кстати, желания можно загадать или в спальне волшебника, где стоят сказочные шептуны или у волшебной елки, завязав на ней специальную ленточку.

Тур: «В гости к карельскому Деду Морозу», 2 дня

Даты: 03.01.2021 – 04.01.2021, 07.01.2021 – 08.01.2021

Стоимость: 23 800 руб. на двоих без дороги

Кешбэк на карту «Мир»: возможен при увеличении длительности поездки (например, добавлении ночи в Петрозаводске).

Резиденция главного карельского деда мороза – Талви Укко – находится всего в 20 км от Петрозаводска. Это огромный этнопарк с саамской деревней, фермой северных оленей самым большим в России питомником ездовых собак, чайным домиком, рестораном, эко-трассой, ярангой, лавкой уникальных карельских продуктов и дворцом карельской снегурочки – Лумикки.

Прежде чем вы попадете на аудиенцию к Талви Укко и получите персональное поздравление, вас возьмут оборот весёлых игр и забав лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза. Они же проводят экскурсию по резиденции. В ней есть рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, сказочная приёмная и лаборатория чудес, где принято загадывать желания.

ПОГРЕТЬСЯ В ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ТЮМЕНИ И БАЙКАЛА

Купание в термальных источниках под открытым небом и падающим снегом удовольствие на «10 из 10». И самые горячие идеи для таких путешествий, как ни парадоксально, можно найти в Сибири.

Тур: «Рождественское Байкальское путешествие»

Даты: 3.01.2021 – 09.01.2021

Стоимость 72 401 руб. на двоих без дороги

Кешбэк на карту «Мир»: 14 480 р.

«Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный источник». Вода температурой 45 градусов выходит на поверхность среди потухших вулканов в Тункинской долине. На Востоке считали источники сакральным местом и около них возводили культовые сооружения. По легенде в этих местах бывал сам Чингисхан.

Еще один вариант термального нового года – Тюмень. Бальнеологическая столица России может предложить источник практически на любую проблему со здоровьем.

И сели вы решили начать новую жизнь с Нового года, обратите внимание на участника программы туристического кешбэк – санаторий «Сибирь» 4. Забронировать туры туда можно по этой ссылке.

Санаторий – настоящая Академия здорового образа жизни. Среди фишек – отдельный стол с ПП, индивидуальные программы тренировок, открытый термальный бассейн с минеральной водой, модный SPA-комплекс, иглорефлексотерапия и уникальная сапропелевая грязь из экологически чистого озера Тулубаево.

А еще прекрасный термальный бассейн под открытым небом с температурой воды 38-43°С из собственной скважины на глубине около 1200 м можно найти в комплексе «Лето Лето» Термал Резорт & СПА 4* - забронировать его можно по этой ссылке. На карту также вернется 20% от стоимости тура или проживания.

Фотографии АЛЕАН, talvi-ukko.ru, tatar-moroz.ru