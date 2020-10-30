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Обманутые дольщики получат компенсации за гаражи и кладовки

Обманутые дольщики получат компенсации за гаражи и кладовки

Тема: Какие законы вступают в силу


Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатит компенсации дольщикам за недостроенные паркинги и кладовки. Об этом говорится в постановлении правительства, вступающем в силу 30 октября.  

Согласно законодательству, при банкротстве застройщика Фонд защиты прав дольщиков решает, стоит ли завершать строительство объекта или разумнее выплатить дольщикам компенсации. В постановлении утверждён порядок выплаты возмещения гражданам, имеющим требования о передаче машиномест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников строительства. Раньше возмещение через Фонд можно было получить только за жильё, а деньги, вложенные в кладовки и паркинги, могли пропасть безвозвратно. Теперь через фонд дольщики смогут получить компенсацию и за эти объекты.

Кроме того, постановление уточняет ряд положений устава Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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