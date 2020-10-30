Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Вадим Карасев

35-летняя экс-солистка группы Serebro, а ныне самостоятельная артистка Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу с возлюбленным в Альпах. Избранником артистки стал 32-летний Георгий Начкебия. По информации Super, молодой человек является сыном крупного грузинского бизнесмена, бывшим сотрудником лейбла Максима Фадеева MALFA, а также бывшим концертным директором самой Ольги.

О тайном свадебном торжестве Серябкина эксклюзивно рассказала российскому Vogue. По слухам, свадьба прошла еще до начала пандемии, сразу же после Нового года. Связать себя узами брака Ольга и Георгий решили в пригороде Вены. Выбор страны для бракосочетания певица объясняет тем, что Австрия — вторая родина ее мужа: в Вене он прожил больше десяти лет.





Ольга Серябкина

Для свадебной церемонии Ольга выбрала сразу три платья разных фасонов от российских модных домов Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Новость о свадьбе Серябкина до последнего держала в тайне, поэтому дизайнеры были убеждены, что шьют ей наряды для съемок очередного видеоклипа. Кольца выбирал Георгий: он остановился на классических украшениях от Chopard.





В беседе с Vogue Ольга Серябкина сразу оговорилась, что Георгий — человек не медийный. По словам певицы, ее возлюбленный занимается проектами в самых разных сферах: от шоу-бизнеса до высоких технологий. Ольга рассказала, что они с Георгием знакомы уже много лет, а по-настоящему сблизились только после того, как она ушла с лейбла Максима Фадеева и занялась сольным проектом: это произошло в начале 2019 года.





Напомним, что Ольга Серябкина никогда не делилась с прессой подробностями своей личной жизни. При этом ей регулярно приписывали романы с Егором Кридом, Олегом Майами, ее продюсером Максимом Фадеевым и даже бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой. Кстати, в одном из интервью Темникова намекнула на романтические отношения между Серябкиной и Фадеевым. Сами же Ольга и Максим эти слухи всегда упорно отрицали.





Максим Фадеев и Ольга Серябкина