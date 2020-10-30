Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию

Анастасия Иванова

Частные организации дополнительного образования в Бурятии получили первые субсидии, сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Семь компаний, обучающих 1052 детей, получили первые субсидии. Еще шесть частных организаций проходят процедуру лицензирования для получения выплат, сообщает пресс-служба Правительства Республики Бурятия.

Всего на субсидирование частного допобразования в республиканском бюджете предусмотрено больше 6,5 миллиона рублей на 1847 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Выплаты можно потратить на покупку средств обучения и воспитания, оплату труда преподавателей или коммунальных услуг.

Среди условий для получения субсидии – наличие лицензий, снижение стоимости услуг для родителей, включение в реестр поставщиков услуг и учет детей в федеральной информационной системе «Навигатор дополнительного образования РБ». Поправки, позволяющие организациям получать господдержку, были внесены в республиканский закон об образовании в июле этого года.