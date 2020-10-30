Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию

Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию

Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию

Частные организации дополнительного образования в Бурятии получили первые субсидии, сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия. 

Семь компаний, обучающих 1052 детей, получили первые субсидии. Еще шесть частных организаций проходят процедуру лицензирования для получения выплат, сообщает пресс-служба Правительства Республики Бурятия.

Всего на субсидирование частного допобразования в республиканском бюджете предусмотрено больше 6,5 миллиона рублей на 1847 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.  Выплаты можно потратить на покупку средств обучения и воспитания, оплату труда преподавателей или коммунальных услуг.

Среди условий для получения субсидии – наличие лицензий, снижение стоимости услуг для родителей, включение в реестр поставщиков услуг и учет детей в федеральной информационной системе «Навигатор дополнительного образования РБ». Поправки, позволяющие организациям получать господдержку, были внесены в республиканский закон об образовании в июле этого года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Сделка завершена. Сбер стал единоличным владельцем Rambler Group
Сделка завершена. Сбер стал единоличным владельцем Rambler Group
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве
Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном
Лето на "Сплетнике": как Елена Летучая, Светлана Лобода и другие провожают октябрь
Лето на "Сплетнике": как Елена Летучая, Светлана Лобода и другие
Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде
Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде
Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую рабочую поездку
Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую
Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию
Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию
Мастерские в колледжах Свердловской области помогут жителям региона освоить востребованные профессии
Мастерские в колледжах Свердловской области помогут жителям региона
Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов
Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом

Топ на сегодня

В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране закрывают бары, рестораны и другие заведения
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города из «Смерчей»
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города
Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
Антитела к COVID-19 могут жить лишь несколько месяцев - ученые
Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией

Еще по теме

Бурятия получит в 2020 году субсидию из федерального бюджета на создание ясельных групп в частных детсадах
Почти 4,5 тысячи новых мест допобразования детей открыли в Новосибирской области
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах
Во Владимирской области в ближайшее время возобновят работу организации допобразования детей