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Отчёт Sony: 113,8 млн PS4, 1,477 млрд игр и 45,9 млн подписчиков PS Plus

Отчёт Sony: 113,8 млн PS4, 1,477 млрд игр и 45,9 млн подписчиков PS Plus
Компания Sony отчиталась перед инвесторами за второй квартал текущего финансового года, который завершился 30 сентября 2020-го.

В скобках указаны показатели годом ранее.

Общие отгрузки PS4 — 113,8 млн.
Общие отгрузки игр — 1,477 млрд копий.
Отгрузки PS4 — 1,5 млн (2,8 млн).
Продажи игр — 80,9 млн копий (70,6 млн)
Продажи игр внутренних студий — 12,4 млн копий (6,3 млн).
Цифровые продажи — 59% (45%).
Подписчики PS Plus — 45,9 млн (36,9 млн).
Активных пользователей PSN в месяц — 107 млн.
Доход игрового сегмента — 4,77 млрд долларов (+11,5%).
Операционная прибыль игрового сегмента — 988 млн долларов (+61,4%).
Доход PS Store — 2,8 млрд долларов (+30,9%).
Доход от игр и сервисов — 4,02 млрд долларов (+25,6%).
В текущем финансовом году Sony прогнозирует крупнейший доход для PlayStation или любого другого платформодержателя в истории видеоигр. Также ожидается, что операционная прибыль за этот год будет второй самой крупной за всю историю PlayStation.

Кроме того, в компании прогнозируют, что запуск PlayStation 5, который состоится уже в ноябре, принесёт компании прибыль — 2,86 млрд долларов. Старт продаж всех предыдущих консолей Sony сопровождался только убытками.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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