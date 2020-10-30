Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе

Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе

Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США), сообщает организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.

Монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан – глава монетного двора в Древнем Риме). На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды – 15 марта, день убийства Цезаря).

Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I.


Британского музея и Немецкого федерального банка.

Убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Мотивом убийства Цезаря было восстановление Римской республики. Заговорщики, занявшие после смерти Цезаря Капитолий, не снискали поддержки народа, так как народную симпатию получил Марк Антоний. Заговорщики потерпели окончательное поражение по итогам гражданской войны, разгоревшейся вскоре после смерти Цезаря.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую рабочую поездку
Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую
Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию
Организации допобразования в Бурятии получили первую субсидию
Мастерские в колледжах Свердловской области помогут жителям региона освоить востребованные профессии
Мастерские в колледжах Свердловской области помогут жителям региона
Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов
Экс-премьер Малайзии заявил о праве мусульман убить миллионы французов
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после

Топ на сегодня

У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране закрывают бары, рестораны и другие заведения
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в
США угрожают Турции санкциями за покупку российских зенитных комплексов
США угрожают Турции санкциями за покупку российских зенитных
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города из «Смерчей»
Армия обороны Карабаха: Противник прицельно обстрелял города

Еще по теме

Создана самая маленькая монета в мире
Неизвестный американец пожертвовал на благотворительность золотую монету неизвестного царя
ЦБ выпустил памятные монеты в честь ЧМ
Монету с профилем отрекшегося от престола ради любви короля продали на аукционе