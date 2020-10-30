Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе

Анастасия Иванова

Золотая монета, отчеканенная Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, была продана на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США), сообщает организатор торгов, нумизматическая компания Roma Numismatics.

Монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан – глава монетного двора в Древнем Риме). На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды – 15 марта, день убийства Цезаря).

Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I.

Британского музея и Немецкого федерального банка.

Убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Мотивом убийства Цезаря было восстановление Римской республики. Заговорщики, занявшие после смерти Цезаря Капитолий, не снискали поддержки народа, так как народную симпатию получил Марк Антоний. Заговорщики потерпели окончательное поражение по итогам гражданской войны, разгоревшейся вскоре после смерти Цезаря.