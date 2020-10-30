Первый чартерный рейс туроператора Coral Travel прилетел на Занзибар

Алексей Вольцев

Утром 30 октября первый чартерный рейс Coral Travel из Москвы приземлился на острове Занзибар в Танзании. На борту было 490 человек, самому младшему пассажиру - 1 год, самому старшему – 83 года. Чартеры Coral Travel на Занзибар в этом сезоне будут летать из 8 городов России.

Первый рейс на Занзибар из Москвы выполнила авиакомпания Royal Flight на Boeing 777, в дальнейшем рейсы будут выполняться 1 раз в 10 дней. Время в пути – около 9 часов.

С ноября география вылетов Coral Travel на Занзибар расширяется, и чартерная программа туроператора становится самой обширной на рынке региональных вылетов.

Так, улететь на остров чартерными рейсами помимо москвичей смогут жители еще семи городов. Рейсы запланированы из Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября).

Периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней. На маршрутах будет задействована авиакомпания Royal Flight, тип воздушного судна – Boeing 767-300.

Сейчас в ассортименте Coral Travel представлено 92 отеля на Занзибаре. Спросом пользуются как бюджетные, так и дорогие гостиницы категории 5*. Цены туров на одного человека в отеле 3* на базе завтраков с вылетом из Москвы начинаются от 52 608 руб., из Ростова-на-Дону – от 61 500 руб.

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, в Танзании. Занзибар славится своими пляжными курортами, а также известен как место рождения певца Фредди Меркьюри.

В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

В 2020 году Занзибар пользуется популярностью у российских туристов – любителей зимнего отдыха в экзотических странах, большинство которых закрыты сейчас из-за пандемии. На направлении туры с чартерной перевозка представлена у 4 туроператоров, есть также туры на прямых регулярных и стыковочных рейсах.