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Первый чартерный рейс туроператора Coral Travel прилетел на Занзибар

Первый чартерный рейс туроператора Coral Travel прилетел на Занзибар

Утром 30 октября первый чартерный рейс Coral Travel из Москвы приземлился на острове Занзибар в Танзании. На борту было 490 человек, самому младшему пассажиру - 1 год, самому старшему – 83 года. Чартеры Coral Travel на Занзибар в этом сезоне будут летать из 8 городов России. 

Первый рейс на Занзибар из Москвы выполнила авиакомпания Royal Flight на Boeing 777, в дальнейшем рейсы будут выполняться 1 раз в 10 дней. Время в пути – около 9 часов.

С ноября география вылетов Coral Travel на Занзибар расширяется, и чартерная программа туроператора становится самой обширной на рынке региональных вылетов.

Так, улететь на остров чартерными рейсами помимо москвичей смогут жители еще семи городов. Рейсы запланированы из Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября).

Периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней. На маршрутах будет задействована авиакомпания Royal Flight, тип воздушного судна – Boeing 767-300.

Сейчас в ассортименте Coral Travel представлено 92 отеля на Занзибаре. Спросом пользуются как бюджетные, так и дорогие гостиницы категории 5*. Цены туров на одного человека в отеле 3* на базе завтраков с вылетом из Москвы начинаются от 52 608 руб., из Ростова-на-Дону – от 61 500 руб.

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, в Танзании. Занзибар славится своими пляжными курортами, а также известен как место рождения певца Фредди Меркьюри.

В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

В 2020 году Занзибар пользуется популярностью у российских туристов – любителей зимнего отдыха в экзотических странах, большинство которых закрыты сейчас из-за пандемии. На направлении туры с чартерной перевозка представлена у 4 туроператоров, есть также туры на прямых регулярных и стыковочных рейсах.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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