Подготовка клубники к зимовке

Влада Некрасова

Когда сняты последние ягоды, клубнику начинают готовить к зиме. Благодаря этому этапу ухода плантация на следующий сезон даст хороший урожай.

Очень важна осенняя подкормка клубники, которая поможет розеткам набраться сил перед морозами. Для приготовления удобрения в 10 л воды растворяют 500 г коровяка и 200 г золы. Под каждую розетку следует расходовать 300 мл раствора.

Можно приготовить и полное удобрение, растворив в 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата и нитроаммофоски, 400 г коровяка, 200 г золы и 30 г сульфата калия. Под каждую розетку достаточно подлить 50 мл раствора. Подливают клубнику удобрениями только после обильного полива.

Обрезка кустов

Старые листья на розетках перед зимой обязательно нужно срезать. Растение испытает небольшой стресс, который в будущем сезоне повысит урожайность. Можно проверить этот совет на практике, осеннюю обрезав половину кустов, а вторую оставив без обрезки.

Листья удобно обрезать ножницами. Важно не срезать всю зелень, а убрать только старые листья. Ни в коем случае нельзя обрезать точку роста.





Укрытие грядок

Уже после первых заморозков клубнику надо укрыть. Отличное укрытие – это снежный покров, но если будет малоснежная зима, кусты попросту вымерзнут. Клубничной плантации вполне будет достаточно толстого слоя мульчи.

Можно также клубнику укрыть лапником. Отличное укрытие – это опавшая листва и солома. Но в таких материалах могут зимовать грызуны.

Самый лучший материал для укрытия клубники – это лапник, который и воздух пропускает, и задерживает снег на грядках. Можно также использовать и специальные укрывные материалы, которые продаются в специализированных магазинах. Их укладывают на дуги.

Укрывной материал лучше всего укладывать на каркас, иначе кусты будут зимой преть. Нельзя просто расстилать материал по плантации, иначе клубника погибнет за зиму. С наступлением тепла весной укрывной материал снимают.

Правильно подготовив клубничную плантацию к зимовке можно получить щедрый урожай ягод на следующее лето.