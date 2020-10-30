Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подготовка клубники к зимовке

Подготовка клубники к зимовке

Когда сняты последние ягоды, клубнику начинают готовить к зиме. Благодаря этому этапу ухода плантация на следующий сезон даст хороший урожай.

Очень важна осенняя подкормка клубники, которая поможет розеткам набраться сил перед морозами. Для приготовления удобрения в 10 л воды растворяют 500 г коровяка и 200 г золы. Под каждую розетку следует расходовать 300 мл раствора.

Можно приготовить и полное удобрение, растворив в 10 л воды 2 ст. л. суперфосфата и нитроаммофоски, 400 г коровяка, 200 г золы и 30 г сульфата калия. Под каждую розетку достаточно подлить 50 мл раствора. Подливают клубнику удобрениями только после обильного полива.

Обрезка кустов

Старые листья на розетках перед зимой обязательно нужно срезать. Растение испытает небольшой стресс, который в будущем сезоне повысит урожайность. Можно проверить этот совет на практике, осеннюю обрезав половину кустов, а вторую оставив без обрезки.

Листья удобно обрезать ножницами. Важно не срезать всю зелень, а убрать только старые листья. Ни в коем случае нельзя обрезать точку роста.


Укрытие грядок

Уже после первых заморозков клубнику надо укрыть. Отличное укрытие – это снежный покров, но если будет малоснежная зима, кусты попросту вымерзнут. Клубничной плантации вполне будет достаточно толстого слоя мульчи.

Можно также клубнику укрыть лапником. Отличное укрытие – это опавшая листва и солома. Но в таких материалах могут зимовать грызуны.

Самый лучший материал для укрытия клубники – это лапник, который и воздух пропускает, и задерживает снег на грядках. Можно также использовать и специальные укрывные материалы, которые продаются в специализированных магазинах. Их укладывают на дуги.

Укрывной материал лучше всего укладывать на каркас, иначе кусты будут зимой преть. Нельзя просто расстилать материал по плантации, иначе клубника погибнет за зиму. С наступлением тепла весной укрывной материал снимают.

Правильно подготовив клубничную плантацию к зимовке можно получить щедрый урожай ягод на следующее лето.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей
В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей
Положенные гражданам льготы – рассказывает Татьяна Сапрыкина
Положенные гражданам льготы – рассказывает Татьяна Сапрыкина
Депутат Мособлдумы 6 созыва Дмитрий Голубков – краткая биография
Депутат Мособлдумы 6 созыва Дмитрий Голубков – краткая биография
Как определить характер человека по его любимым блюдам: 11 верных наблюдений
Как определить характер человека по его любимым блюдам: 11 верных
Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19
Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19
В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
Комплекс инновационного жилья от компании «Родина групп»
Комплекс инновационного жилья от компании «Родина групп»
Граймс рассказала о необычном увлечении пятимесячного сына
Граймс рассказала о необычном увлечении пятимесячного сына
В Ковровском транспортном колледже открыли 5 новых мастерских
В Ковровском транспортном колледже открыли 5 новых мастерских
В Мордовии открылся центр «Точка роста»
В Мордовии открылся центр «Точка роста»
Сергей Кириенко поблагодарил всех участников РДШ за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Победы
Сергей Кириенко поблагодарил всех участников РДШ за помощь и
Дело о геноциде: в Псковской области найдены останки 188 человек
Дело о геноциде: в Псковской области найдены останки 188 человек

Топ на сегодня

МИД призвал НАТО внимательно изучить идеи по РСМД
МИД призвал НАТО внимательно изучить идеи по РСМД
Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает «по удалёнке»
Юрий Алексеев: Последние 15−20 лет Латвия живёт и работает
Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые брились налысо или делали ультракороткие стрижки
Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые
Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю

Еще по теме

Какие удобрения нужны клубнике осенью?
Важная первая подкормка томатов после высадки
Осенняя посадка клубники: когда и как
Чем подкормить клубнику во время цветения?