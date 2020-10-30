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Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года

Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года

В этот раз Хэллоуин будет весьма необычным. В 2020 году на 31 октября выпадает Полнолуние, и такое сочетание опасно. Эксперты рассказали о том, что нас ждет и как обойти стороной проблемы.


Хэллоуин — время веселья для многих людей, но нельзя забывать об особенностях и тайном смысле этого праздника, особенно если он выпадает на полную Луну. Постарайтесь не только начать этот день с любовью к себе и к миру, но и закончить его на той же ноте.

Почему Хэллоуин и Полнолуние — плохое сочетание

Для начала необходимо вспомнить о том, что за праздник наступит 31 числа. Хэллоуин — это не просто маскарад и повод устроить костюмированную вечеринку на работе или дома. История его уходит в глубокую древность.

По поверьям, вечером 31 октября души умерших людей спускаются с небес на землю в надежде увидеть своих близких. К сожалению, далеко не все души являются добрыми и безобидными. В смертный мир приходит и добро, и зло. В ночь с 31 октября на 1 ноября среди людей ходят злые духи, которых тянет к источникам негатива.

Полнолуние также является временем, когда темные силы выходят из тени. Это опасный день, в который многократно усиливаются наши страхи, отрицательные эмоции. Все это открывает дверь для негативных мыслей и энергетики. Словом, сочетание полной Луны и Хэллоуина не сулит нам ничего хорошего. Наоборот, нас ждет множество опасностей.


Главные опасности 31 октября

Самая главная опасность будет исходить не от духов, призраков и прочих потусторонних сущностей, а от самих людей. В этот день вас с легкостью могут сглазить. Многие люди, которые не уверены в себе, могут заработать и самосглаз. Лучше держаться подальше от завистливых и злых личностей, так как им совсем не обязательно разговаривать с кем-то, чтобы сглазить человека, навлечь на него беду.

Большой опасностью станут зависть и злоба и для нас самих. Если в этот день очень часто пребывать в негативном расположении духа, можно очень сильно навредить своей удаче. Отрицательные эмоции навлекут беду в любовной сфере, в финансовых делах.

В хэллоуинское полнолуние лучше не проводить гадания, особенно с зеркалами, потому что они концентрируют вокруг себя негативную энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не проводить темные ритуалы, обряды на проклятья, привороты и отвороты. За все это духи возьмут с вас особую плату. Это может спровоцировать ряд непредсказуемых событий. Лучше не рисковать.

В этот день опасность может подстерегать всех, кто любит поднимать предметы, лежащие на земле и приносить их домой. Ни в коем случае нельзя трогать украшения, деньги, кошельки, фотографии. Все это может быть заряжено очень плохой энергией, которая не только вытянет все ваши силы, но и разрушит планы на будущее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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