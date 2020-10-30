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Положенные гражданам льготы – рассказывает Татьяна Сапрыкина

Мало кто из рядовых граждан знает, какие законы и постановления принимаются в застенках Государственной думы. Один из членов Трудового комитета Госдумы, Татьяна Сапрыкина, поделилась с читателями информационного портала «Все персоны» полезной информацией.

На страницах информационного портала «Все персоны», официальный сайт vsepersony.ru, вы сможете узнать не только свежие новости, но и подробную биографию обо всех чиновниках, государственных деятелях и просто известных людях.

Помощь малоимущим от государства

Как известно, государство никогда не оставляет в беде своих граждан, особенно, если это касается незащищенных слоем населения, таких, как малоимущие граждане. Именно им требуется по-настоящему социальная защита. В Государственной думе недавно был разработан законопроект, направленный на предоставление социальных льгот для данной категории граждан.

Инициатором законопроекта выступила Татьяна Васильевна Сапрыкина. Она внесла на рассмотрение депутатов инициативу по открытию информационных колл-центров, где любой желающий сможет получить максимально достоверную информацию обо всех причитающихся от государства льготах, как говорится, из первых рук.

В настоящее время на территории России существует порядка трех тысяч проектов по предоставлению социальной помощи различным слоям населения. Общее количество людей, нуждающихся в такой помощи, составляет порядка 50 миллионов.

Однако, обо всех полагающихся выплатах знаю далеко не все граждане. Особенно это касается малоимущих семей, где доступ к различным дополнительным источникам информации серьезно ограничен ввиду их неблагоприятного социального положения.

Другая часть населения попросту не владеет необходимой информацией о самом механизме получения социальной помощи, то есть, куда обращаться, какие документы предоставить и т.д. Создание упрощенной системы информирования граждан в виде современного колл-центра позволит существенно увеличить благополучие малообеспеченных семей в рекордно короткие сроки.

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# Бизнес

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