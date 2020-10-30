Поступило 110 тысяч заявок на обучение по программе Минпросвещения России для тех, кто пострадал от последствий коронавируса

Алексей Вольцев

110 тысяч человек зарегистрировалось на сайте express.worldskills.ru для прохождения обучения по программе Минпросвещения России, 32 тысячи из них уже начали получать профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Учебные занятия проводятся на базе более 1200 колледжей, оснащённых современным оборудованием. Старт занятий первой группы состоялся 2 октября, а 22 октября в нескольких регионах России слушатели приступили к сдаче демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, что позволит на практике оценить качество полученных выпускником навыков.

«Программа позволяет решить важную и сложную задачу – переобучить граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции: находятся под риском сокращения, потеряли работу, испытывают проблемы с трудоустройством. Но также программа решает задачу развития учреждений в сфере профессионального образования», – сообщил первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Программа реализуется Министерством просвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Обучение во всех 85 регионах проводится по квоте Минпросвещения России. При распределении квот учитывались данные субъекта РФ о численности работников и отраслей, пострадавших от распространения COVID-19, данные Росстата о численности работоспособного населения, данные агентства занятости региона. Всего до конца этого года обучат 110 тысяч россиян. Программу планируется продолжить и в 2021 году.