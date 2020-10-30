Проевропейская оппозиция Молдавии редеет: Из Pro Moldova бегут депутаты

Алексей Вольцев

О своем выходе из партии оппозиционной партии Pro Moldova сегодня, 30 октября, объявил депутат Корнелиу Падневич. На своей странице в соцсетях парламентарий написал, что продолжит работу в законодательном органе страны в качестве независимого представителя.

«С сегодняшнего дня выхожу из парламентской группы Pro Moldova и продолжу свою деятельность в качестве несвязанного с ними депутата. Несмотря на то, что я был среди основателей этого формирования и упорно работал над ее развитием как альтернативной политической силы, теперь я чувствую, что больше не могу внести свой вклад в развитие этого политического проекта», — написал Падневич.

Напомним, правоцентристская проевропейская партия Pro Moldova была создана бывшим вице-председателем Демократической партии Андрианом Канду. В феврале он возглавил группу из пяти депутатов, которые покинули ДПМ в знак протеста из-за того, что лидер партии Павел Филип «променял европейские устремления на лояльность к социалистам» и в обмен на должность в правительстве Иона Кику вошел с ПСРМ в правящую коалицию. К ним стали присоединяться и другие депутаты, а также районные и муниципальные советники-демократы. В итоге, партии власти чуть было не потеряли парламентское большинство. Позже Филип заявил, что за переходом депутатов в Pro Moldova стоит экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк (скрывается от обвинения в ряде политических и экономических преступлений) который перекупает его сторонников, рассчитывая спровоцировать досрочные выборы и на волне политического кризиса вернуться в страну.

В этом месяце фракцию Pro Moldova уже покинули четыре депутата, которые также сразу объявили себя независимыми народными избранниками. Это Сергей Сырбу, Элеонора Граур, Руксанда Главан и Григорий Репещук.

«Pro Moldova — молодая, оппозиционная и свободная партия. Человек может свободно присоединяться к команде, рисковать и критиковать, но также может уйти, когда они больше не Pro Moldova», — прокомментировал Андриан Канду уход бывших коллег на своей странице в социальной сети.

ИА Newstes сообщало, что Центризбирком Молдавии отказал Андриану Канду в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября. В сданных им подписных листах большая часть подписей в ходе проверки комиссией была признана недействительными. Канду оспорил решение об отказе в Высшей судебной палате, проиграв перед этим спор в Апелляционной палате Кишинева. Однако ВСП оставила в силе первый вердикт. 15 октября Pro Moldova распространила заявление, что поскольку их лидер не был зарегистрирован ЦИК, на партийном съезде было принято категорическое решение не поддерживать действующего президента Игоря Додона. Глава государства заявлял, что после президентских выборов, вероятней всего, Молдавию ждут досрочные выборы в парламент. По его словам, из-за «политического туризма» некоторых депутатов из одной фракции в другую сенат перестал быть представительным и представлять интересы избирателей.