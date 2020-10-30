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Рекомендации при покупке ювелирных украшений

Рекомендации при покупке ювелирных украшений
На протяжении многих тысячелетий ювелирные изделия из золота служат людям не только в качестве украшений, но и играют важную роль в создании имиджа. Для того чтобы подчеркнуть свой стиль, к выбору такого аксессуара нужно отнестись серьезно. Необходимо учитывать не только, кто будет носить это украшение (мужчина, женщина или ребенок), но и стиль одежды, личные предпочтения.

Существуют негласные правила ношения ювелирных украшений. Перед тем как купить новое изделие, вы можете продать золото в Киеве по выгодным для себя ценам.

Советы при выборе ювелирных украшений
Кольца. Для того чтобы подобрать кольцо, необходимо знать всего лишь свой размер. Также немаловажно учесть строение и форму пальцев. Например, если вы хотите зрительно удлинить пальцы, рассмотрите варианты колец с вертикальным орнаментом. На коротких пальцах массивные изделия будут смотреться не совсем удачно, поэтому лучше отдать предпочтение более изящным изделиям. Обладательницам тонких и длинных пальчиков подойдут практически все модели.

При выборе золотых сережек обратите внимание на соотношение размера и формы, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть ваши черты лица. Для округлой формы лица идеально подойдут серьги-подвески. Серьги любой формы и размера гармонично смотрятся на овальном лице. Для девушек с квадратным очертанием лица лучше всего подходят серьги-кольца овальной и круглой формы. Невысоким девушкам не рекомендуется слишком длинные изделия, оптимальная длина – до 4 см.

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Выбирая золотой браслет, каждая женщина хочет, чтобы он выгодно подчеркнул красоту ее рук. Поэтому обязательно стоит учитывать его модель и вид. Браслеты с крупным орнаментом зрительно скроют широкое запястье, а модели из отдельных элементов с ажурным плетением гармонично дополнят образ обладательниц тонких рук.

Шея – это главный показатель женственности. Подбирать украшения на шею нужно очень осторожно и тщательно. При неправильном подборе данного украшения оно скорее будет портить, нежели украшать. Девушкам миниатюрного телосложения больше подойдут короткие подвески без крупного плетения. Выбирая жемчужное ожерелье, придерживайтесь одного правила: от размера жемчуга зависит длина изделия. Чем крупнее жемчужины, тем длиннее оно должно быть. Если вы планируете носить на цепи подвеску, обратите внимание на ее размер и вес. Для крупных подвесок подойдут цепи толстого плетения. Маленького или среднего размера кулоны лучше смотрятся на тонких цепях.

Дополнительные моменты

Золотое украшение – это не только стильный аксессуар, но и отличный подарок. При выборе обращайте внимание на такие моменты:
• дизайн изделия;
• ваши вкусовые предпочтения;
• размер украшения;
• цена.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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