Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия США уже давно носят деструктивный характер, я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ. Тем не менее мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх. В Вашингтоне, наконец, поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества", - добавила представитель МИД РФ.


Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Полнолуние в Хэллоуин: главные опасности 31 октября 2020 года
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после
Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском
США: Армения несет основную тяжесть потерь в карабахском конфликте
США: Армения несет основную тяжесть потерь в карабахском конфликте
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Еще одна страна открыла границы для украинцев
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции «Социальная сфера»
В Муромском педколледже открываются новые мастерские по компетенции
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании 3,6 тыс. новых мест в школах
Правительство России перераспределит субсидии для помощи в создании

Топ на сегодня

У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
У российских инвесторов криптовалюта уже популярнее золота
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране закрывают бары, рестораны и другие заведения
В Германию возвращаются коронавирусные ограничения. В стране
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в Европе
Посол России ответил на заявление США про гиперзвуковые ракеты в

Еще по теме

Путин заявил, что Москва не собирается сворачивать отношения с Украиной
Лавров: Обама все меньше думает о том, как решать реальные проблемы - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7
Путин: надеюсь, что провокации не станут окончательным выбором Киева