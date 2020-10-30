Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

Анастасия Иванова

Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия США уже давно носят деструктивный характер, я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ. Тем не менее мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх. В Вашингтоне, наконец, поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества", - добавила представитель МИД РФ.

Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.