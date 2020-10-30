Россия не видит необходимости в поправках в договор о Союзном государстве

Лидия Мартынова

Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Белоруссией нужно что-то вносить дополнительно, Москва ничего не форсирует, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет".

"В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем", - сказал он.