Россияне назвали самых страшных героев хорроров

Влада Некрасова

. Опрос проекта Кино Mail.ru выявил, каких персонажей фильмов ужасов российские зрители боятся больше всего. В нем приняли участие 8000 пользователей.

Респонденты выбирали из двенадцати злодеев из наиболее популярных хорроров, но у них также была возможность предложить свой вариант.

Самым страшным для россиян оказался Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов". Его назвали 23% участников опроса. На втором месте клоун Пеннивайз из франшизы "Оно", на третьем — Джиперс Криперс из одноименных фильмов.

Четвертую строчку заняла Самара Морган из "Звонка", пятую — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят".

В результате опроса выяснилось, что большинство его участников (45%) смотрят хорроры с удовольствием, а у 13% респондентов они вызывают улыбку. Любителей фильмов ужасов оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин (50% против 38%), и женщины чаще мужчин закрывают глаза от страха во время просмотра (35% против 19%).