Российские организованные туристы не пострадали от землетрясения в Турции

Анастасия Иванова

На западе Турции произошло сильное землетрясение. По предварительным данным, туристические объекты и туристы не пострадали. Могут ли быть в центре Измира организованные путешественники из России, сообщили туроператоры.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ В ИЗМИРЕ

По сообщению турецкого агентства Anadolu, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр толчков находился у побережья района Сеферхисар провинции Измир в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях западной Турции.

СООБЩЕНИЙ О ПОСТРАДАВШИХ РОССИЯНАХ НЕТ

По информации МВД Турции, в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий. По предварительным данным, погибли 4 человека, 120 пострадало. О том, что среди погибших и пострадавших есть иностранные туристы, турецкая сторона не сообщает.

По сообщению посольства России в Турции, на текущий момент информации о пострадавших гражданах РФ нет. Не поступало и соответствующих обращений от россиян в посольство. Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями.

СЕЗОН НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЗАКОНЧЕН

По информации туроператоров и местных принимающих компаний, российских организованных туристов в Измире нет. С этим городом нет прямого авиасообщения, к тому же курортный сезон на Эгейском побережье закончен.

Как подчеркнули в одной из туроператорских компаний, Измир как курортное направление не пользуется спросом на российском рынке. Теоретически, во всем прибрежном районе, где ощущались толчки, включая Кушадасы, сейчас оценочно могут находиться не более 100 россиян, как организованных, так и самостоятельных туристов. Обычно на эгейском направлении россияне отдыхают на курортах Бодрум и Мармарис.

Кроме того, по сообщению представителей DMC-операторов, рухнувшие жилые дома в Измире были в тех районах, где обычно не бывает туристов.