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Сделка завершена. Сбер стал единоличным владельцем Rambler Group

Сделка завершена. Сбер стал единоличным владельцем Rambler Group
Группа "Сбер" выкупила у предпринимателя Александра Мамута 45 процентов его доли в Rambler Group, передает РИА Новости.

Также бизнесмен продаст свою долю в кинотеатре "Художественный".

Сбер таким образом стал единоличным владельцем Rambler Group. Первый транш в размере трех миллиардов рублей будет перечислен после закрытия сделки, оставшаяся сумма будет выплачена в течение года.


Рамблер", "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Сбербанк обновил логотип.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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