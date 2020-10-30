Сделка завершена. Сбер стал единоличным владельцем Rambler Group

Лидия Мартынова

Группа "Сбер" выкупила у предпринимателя Александра Мамута 45 процентов его доли в Rambler Group, передает РИА Новости.

Также бизнесмен продаст свою долю в кинотеатре "Художественный".

Сбер таким образом стал единоличным владельцем Rambler Group. Первый транш в размере трех миллиардов рублей будет перечислен после закрытия сделки, оставшаяся сумма будет выплачена в течение года.

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Ранее радио Sputnik сообщало, что Сбербанк обновил логотип.