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Сергей Кириенко поблагодарил всех участников РДШ за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Победы

Сергей Кириенко поблагодарил всех участников РДШ за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Победы

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил Российское движение школьников (РДШ) с пятилетием создания организации, сообщает ТАСС.

Он поблагодарил всех участников движения за помощь и поддержку в проведении Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году не получалось это сделать в рамках больших парадов, многие из вас делали это дома: кто-то разрисовывал окна знаками и символами Победы, кто-то поздравлял ветеранов по телефону или во дворах. Уверен абсолютно, что для наших ветеранов такие поздравления, радостные улыбки на лицах их внуков, правнуков – это то, ради чего они одержали эту великую Победу. И то, что вы сегодня участвуете в возвращении благодарности нашим ветеранам, невероятно важно», – подчеркнул Сергей Кириенко.

По его словам, РДШ является «не движением для школьников, а движением самих школьников».

«Все зависит только от вас. Вы очень талантливые люди, у вас впереди все возможности. Задача государства и движения – создать условия, чтобы каждый из вас мог не только мечтать, но и мог реализовать свою мечту», – отметил Сергей Кириенко.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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