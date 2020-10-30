Сериал Netflix «Нарко: Мексика» продлили на третий сезон

Анастасия Иванова

Netflix продлил криминальный сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон.Сюжет проекта рассказывает о противостоянии УБН и мексиканских картелей, которое развернулось в 1980-х. В первых двух сезонах одну из главных ролей исполнял Диего Луна («Звёздные войны: Изгой-один») — он играет Феликса Галлардо, пытающегося укрепить свою наркоимперию.Точной даты премьеры третьего сезона пока, правда, не назвали, ограничившись размытым «скоро».