Северный речной вокзал как промо-территория круизного бизнеса

Лидия Мартынова

Северный речной вокзал должен сыграть важную роль в стимулировании интереса туристов к речным путешествиям. Он предлагает будущим пассажирам новый сервис доставки к теплоходам, легендарный ретро-ресторан и возможность сделать селфи с новейшим круизным лайнером.

Открытие обновленного Северного речного вокзала стало ярким событием в Москве и хорошей новостью для российского речного туризма.

Речной вокзал. Вид с борта теплохода

«Когда вокзал был закрыт, и пассажиропоток шел через Северный речной порт, мы сталкивались с очень большими трудностями и недовольством туристов», – говорит Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму круизной компании «Мостурфлот».

По ее словам, в то время не было удобного подъезда к теплоходам, стоянок для такси и автотранспорта, так что в разгар сезона пробки на территории были бесконечными, туристы нервничали и высказывали свои претензии на борту. Вдобавок сам вид заброшенного Речного вокзала действовал негативно.

«Круиз – это отдых, а та разруха, которая была здесь раньше, никак не создавала подходящего настроения у пассажиров», – отмечает Андрей Михайловский, генеральный директор Круизного центра «Инфофлот».

Теперь же эксперты отмечают, что открытие вокзала может косвенно повлиять на увеличение продаж речных круизов, ведь отреставрированное историческое здание и парк вокруг него стали точкой притяжения всего города. По их словам, люди приезжают сюда целыми семьями, гуляют, но главное – видят теплоходы. Они их фотографируют, делают селфи, например с тем же инновационным лайнером «Мустай Карим» судоходной компании «Водоходъ», и потом выкладывают в сеть.

Это уже само по себе, как уверены представители круизных компаний, прекрасный способ продвижения речного туризма.

«По сути, Северный речной вокзал сейчас – настоящая промо-территория круизного бизнеса», – заявляет г-н Михайловский. По его мнению, люди пока недостаточно знают о преимуществах и комфорте речных путешествий, так что чем чаще они будут видеть корабли, тем больше шансов, что они заинтересуются данным видом отдыха.

К тому же в самом здании Речного вокзала вскоре появятся офисы ведущих речных туроператоров, и получить консультацию или купить круиз можно будет прямо в ходе прогулки.

Указатель на офисы речных туроператоров уже есть

К ТЕПЛОХОДУ – НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ

Помимо комфортного ожидания рейса внутри Северного речного вокзала, значительные перемены для пассажиров произошли и в наружной инфраструктуре.

Так, для круизных судов здесь появились собственные зоны досмотра, посадки и высадки. Процесс стал более комфортным и оперативным, а условия приспособлены, в том числе, и для обслуживания маломобильных граждан.

Стало проще и добраться до теплохода: к месту посадки пассажиров теперь подвозят на бесплатных электрошаттлах с багажными отделениями. Это настоящая новинка и безусловное повышение уровня сервиса, которую высоко оценили туристы уже в этом сезоне. Сейчас организовано 2 маршрута: электрокары забирают пассажиров от стоянки туристических автобусов и с центральной площади, где расположена зона высадки такси.

В распоряжении вокзала имеется 53 пассажирских электромобиля, включая VIP-вариант, 3 электромобиля для людей с ограниченными возможностями и 10 небольших грузовых электромобилей, которые будут подвозить все необходимое для стоящих у причала лайнеров.

Электромобиль класса VIP

Всего же причалы смогут принимать до 4-х судов одновременно и до 24-х кораблей в сутки, а пропускная способность вокзала составит более 1,5 млн. человек в сезон.

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ НА БЕРЕГУ

Как отмечают эксперты, после реставрации территория Северного речного вокзала стала живой, так что пассажиры стремятся прибыть на борт как можно раньше. Учитывая, что посадка начинается за 2-3 часа до отплытия, у них действительно есть время, чтобы погулять и настроиться на предстоящий отдых.

Первым делом туристы осматривают само здание вокзала, которое может считаться полноценным музеем с историческими витражами, панно, росписями, паркетом, плафонами, а также фарфоровыми медальонами на фасаде.

Исторические витражи с гербами бывших республик СССР

Внутри здания есть и передвижная экспозиция Музея транспорта Москвы, и легендарный ресторан «Волга-Волга». Можно подняться на крышу, чтобы увидеть панораму реки, балюстрады и знаменитый шпиль со звездой.

Ретро-ресторан «Волга-Волга» полностью погружает посетителя в прошедшую эпоху.

Украшением территории возле самого вокзала стал искусственный ручей, частично повторяющий изгибы Канала им. Москвы с уменьшенными копиями существующих шлюзов. Здесь можно изучить первый этап пути своего теплохода и даже запустить бумажный кораблик.

Мини-копия Шлюза №8 в Тушино

Интересно будет погулять по парку с отреставрированными фонтанами и скульптурами, отдохнуть или посетить несколько зон для активного и детского отдыха. На следующий год в парке появятся новые кафе и рестораны, в т.ч. с детским меню, сувенирные магазинчики, летний кинотеатр и бассейны с подогревом.

Фонтан Северный в парке Северного речного вокзала

НА ОЧЕРЕДИ – ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ И МАЛЫЕ ГОРОДА

По мнению экспертов, Северный речной вокзал стал хорошим примером изменения речной причальной инфраструктуры. В Москве этот процесс продолжится, уже запланирована реставрация Южного речного вокзала, которая продлится до 2022 года.

Вообще, создание или восстановление речных вокзалов и набережных – достаточно болезненная тема для отечественного круизного туризма.

«Какой бы маленький город ни был, но первое впечатление от него круизный турист всегда получает на причале и прилегающей территории», – отмечает г-жа Гончарова из «Мостурфлота».

С ней согласен и Андрей Михайловский, который уверен, что многим городам нужно «повернуться лицом к реке» и обустроить туристический маршрут от набережной до остальных достопримечательностей.

«В речные круизы, в отличие от морских, люди едут, чтобы увидеть страну изнутри, почувствовать аромат маленьких городков», – отмечает г-н Михайловский. «Но когда мы привозим туриста куда-то, где он обходит ямы на асфальте и не находит, что сфотографировать, то это слишком диссонирует со всеми нашими попытками развить круизный бизнес», – уверен эксперт.

К счастью, уже есть положительные примеры обустройства «речного фасада» городов. Это – Самара, Казань, Нижний Новгород, Мышкин, Углич, Свияжск, Булгары, остров Ореховый (крепость Орешек), Коневец и другие.

Панорама Углича, открывающаяся круизным туристам

Участники рынка называют и проблемные точки последних лет: отсутствие стоянки в Пелотсари и Белозерске, трудности в Сортавале и неудачный опыт с Козьмодемьянском.

«Мы готовы заходить в очень многие места на наших маршрутах», – резюмирует Светлана Гончарова. – «Но при условии, что нас там действительно ждут».