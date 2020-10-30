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СК раскрыл подробности гибели детей при пожаре в Кировской области

СК раскрыл подробности гибели детей при пожаре в Кировской области
Четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет, погибшие при пожаре в деревне в Кировской области, были дома одни, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.

Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 квадратных метров. В результате произошедшего погибли четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.

# Россия
По материалам: ria.ru

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