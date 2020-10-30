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Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста

Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста

35-летняя Скарлетт Йоханссон и 38-летний Колин Жост официально стали мужем и женой. Актриса и сценарист программы Saturday Night Live связали себя узами брака на выходных на интимной церемонии в присутствии своих ближайших родственников и близких. Свадьба прошла в Нью-Йорке. Об этом сообщила благотворительная организация Meals on Wheels в своей инстаграм. По словам журналистов, на свадьбе Йоханссон и Жоста были соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией.


 


Пара обручилась в мае 2019 года спустя два года отношений. Это первый брак для Колина, а вот Скарлетт до этого была замужем дважды — за актером Райаном Рейнольдсом (с 2008 по 2011 год) и французским бизнесменом Романом Дауриаком (они воспитывают дочь Роуз Дороти Дориак).


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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