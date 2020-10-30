Соловки снова закрыли для туристов

Влада Некрасова

Власти Архангельской области вновь ограничили доступ туристов на Соловки. Как это решение повлияет на продажи туров по направлению, рассказали туроператоры.

ДОСТУП ТУРИСТОВ НА СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ ОГРАНИЧЕН

Власти Поморья снова ограничили доступ туристов на Соловецкий архипелаг из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующие изменения внесены в среду в указ губернатора Архангельской области Александра Цыбульского № 28-у о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Билеты на авиарейсы по маршруту Архангельск — Соловки — Архангельск, а также на рейсы по морю будут продаваться только жителям Соловков по спискам, представленным администрацией сельского поселения, а также в иных случаях по решению регионального оперативного штаба.

Членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших на территорию Соловецкого архипелага, запрещен до особого указания сход на берег, если со дня прибытия судна на Соловки прошло менее 14 календарных дней.

Остается в силе введенное ранее требование о наличии справки об отрицательном результате ПЦР теста на COVID-19. Ранее запрет на посещение Соловков вводился 2 апреля, ограничения были отменены 14 июля.

По сообщению областных властей, ежегодно Соловецкий архипелаг посещает около 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН НА СОЛОВКАХ ЗАКОНЧЕН, НА ЗИМУ ПРОДАЖ НЕТ

По мнению представителей туроператорских компаний, решение властей не окажет влияния на туристический поток на Соловки. Как сообщили эксперты «Мультитур» и Национального туроператора АЛЕАН, туристический сезон на Соловках заканчивается в октябре с завершением навигации.

«Авиасообщение Архангельск — Соловки — Архангельск продолжается в осенне-зимний период, но туристов на этих рейсах почти нет», — отмечают в пресс-службе АЛЕАН.

Как поясняет генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, поздней осенью туристы не едут на Соловки. Порядка 90% бронирований приходится на летнее время. Около 10% туристов посещают архипелаг в зимнее время, преимущественно в январе, что связано с религиозными праздниками (Рождество и Крещение).

«Зимой туристы могут добраться до Соловков по льду на судах на воздушной подушке. Такие туры в продаже на январь есть, однако заявок по ним нет», — говорит г-н Ромашкин.

ТУРИСТОВ НА СОЛОВКАХ ПРИНИМАЛИ ВСЕГО 1,5 МЕСЯЦА

По данным туроператоров, ограничения из-за пандемии коронавируса, серьезно повлияли на спрос по направлению. Как уточняют представители АЛЕАН, с учетом условий навигации, фактически, сезон здесь длился всего 1,5 месяца.

При этом на протяжении всего этого периода туристам требовалась справка об отсутствии коронавирусной инфекции, полученная не ранее двух дней до прибытия. По оценке г-на Ромашкина, из-за таких ограничений турпоток по направлению упал минимум на 40-50%.