Совфед рассмотрит закон о сходах граждан в каждом районе муниципалитета

Влада Некрасова

Местным властям хотят дать возможность решать вопросы самообложения, проводя сходы граждан только на части муниципалитета: в районе, микрорайоне или группе домов. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению 30 октября.

На сегодняшний день для муниципалитетов по всей стране остаётся актуальным вопрос финансового обеспечения исполнения своих расходных обязательств. И одним из наиболее удобных способов пополнения местных бюджетов являются средства самообложения граждан, которые можно направить на финансирование конкретных проектов или решение вопросов местного значения, которые определяют сами граждане.

Согласно пояснительной записке к документу, ранее вопрос использования средств самообложения граждан решался исключительно на местных референдумах, которые проводились на территории всего муниципального образования — независимо от того, сколько населенных пунктов в него входит. Что вызывало споры и недовольство некоторых жителей. Поскольку в одном населенном пункте люди не были заинтересованы оплачивать решение какого-либо вопроса для соседей.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципалитетов появилась возможность решать такие вопросы на сходе граждан, который проводится на территории не всего муниципального образования, а только в одном из населенных пунктов.

Тем не менее остаётся актуальным деление на районы внутри населённого пункта. И жители одного районе по-прежнему не очень мотивированы реализовывать за счёт средств самообложения проекты в других частях города или посёлка. Например, строить на другом конце муниципалитета детские площадки или ремонтировать дороги.

Поэтому авторы закона предлагают закрепить возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта. Например, по районам, микрорайонам индивидуальной жилой застройки в городе или группе многоквартирных жилых домов.

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