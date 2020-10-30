США: Армения несет основную тяжесть потерь в карабахском конфликте

Лидия Мартынова

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал все стороны карабахского соблюдать перемирие.

«Сегодня в ходе звонка с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я повторил, что Азербайджан и Армения должны выполнить свои обязательства по перемирию. Народы обеих стран понесли тяжелые потери, причем народ Армении, которая столкнулась с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь», — говорится в заявлении О’Брайена.

Он также заявил, что военного решения Карабахского конфликта нет и призвал «все внешние силы воздержаться от вмешательства».

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.

Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.