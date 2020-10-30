Сторонники Саакашвили вооружаются электрошокерами — «Грузинская мечта»

Влада Некрасова

Партия «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаил Саакашвили вооружает оппозицию дубинками и электрошокерами к предстоящим 31 октября парламентским выборам. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, «Мечте» попал в руки список из офиса «Национального движения» людей, «которые мобилизованы для выполнения деструктивных действий».

«Только что мы узнали, что они мобилизуют экипажи, которые оснащены дубинками и электрошокерами. Определенная часть этих людей — бывшие военные или полицейские, соответственно, у них есть право на ношение оружия», — сказал он.

По данным «Мечты», дестабилизация ожидается в городах Болниси, Дманиси, Марнеули, Батуми и в столичном районе Глдани.

Кобахидзе и ранее обвинял оппозицию в подготовке к «революционному сценарию» поствыборных процессов. По словам экс-спикера парламента, партия Саакашвили открыла не только предвыборный, но и «революционный» штаб, которым руководит экс-премьер и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Кобахидзе заявляет, что оппозиция намерена после выборов «устраивать провокации», чтобы политические процессы развивались по революционному сценарию.