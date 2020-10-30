Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — это кладезь ценных советов для тех, кто не хочет упускать свою удачу. В ноябрьском календаре отражены рекомендации астрологов, которые помогут выбрать идеальное время для ухода за ногтями и привлечения с его помощью в жизнь важных перемен.

Стрижка ногтей в современности стала обыденной процедурой, однако наши предки уделяли ей особое внимание. Они верили, что, подстригая ногтевые пластины в определенные дни недели, можно запросто избавиться от проблем, а также привлечь удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мудрым советам, а также обратить внимание на энергетику ночного светила, чтобы каждая процедура не только принесла удовольствие, но и стала залогом новых успехов во всех сферах жизни.

1, 2 ноября. Первые дни убывающая Луна проведет в Тельце, и в это время стричь ногти — к финансовым убыткам. Астрологи рекомендуют посвятить время уходу за ногтями, чтобы укрепить их.

3, 4 ноября. Стрижка ногтей во время пребывания Луны в Близнецах поможет укрыться от недоброжелателей и обновить энергетику. Подстригая ноготки 4 числа, вы можете раскрыть свой творческий потенциал.

5, 6 ноября. Луна в Раке продолжает убывать, и в эти дни стричь ногти — к ухудшению самочувствия. Ноготки после процедур будут ослабленными и ломкими. В этот период лучше заняться укреплением ноготков.

7, 8 и 9 ноября. Три дня ночное светило проведет в Знаке Льва. Стрижка ногтей в это время поможет укрепить свое положение в обществе, прогнать прочь тревожные мысли, а также усилить энергетику для защиты от недоброжелателей.

10, 11 ноября. Луна перемещается в созвездие Девы, и в это время подравнивание ногтевых пластин позволит справиться со стрессом и сблизиться с родными. Закругленная форма ноготков увеличит обаяние и привлекательность.

12, 13 ноября. Во время пребывания Луны в Весах стричь ногти астрологи рекомендуют во второй половине дня. Подрезание ноготков убережет от недоброжелателей и поможет скрыться от неприятностей.

14, 15 ноября. Луна в Скорпионе — не время для стрижки ногтей. Особенно опасным будет 15 число. В Новолуние можно лишиться удачи, если коротко подстричь ногтевые пластины.

16, 17 ноября. С ростом Луны в Скорпионе энергии прибавляется, и в это время с помощью стрижки ногтей получится привлечь в жизнь материальный достаток и удачу. Справиться с временными трудностями поможет заостренная форма ноготков.

18, 19 ноября. Под влиянием растущей Луны в Козероге стричь ногти не желательно из-за вероятности занести инфекцию. В эти дни астрологи рекомендуют сделать массаж рук и позаботиться о здоровье, чтобы исключить простудные заболевания.

20, 21 ноября. Под влиянием растущей Луны в Водолее стрижка ногтей может обернуться неприятной встречей, а также потерей удачи. В это время за ноготками стоит ухаживать, чтобы ногтевые пластины оставались крепкими и не слоились из-за низких температур и нехватки витаминов.

22, 23 и 24 ноября. Луна проведет в созвездии Рыб три дня. Для того, чтобы заняться приведением ноготков в порядок, лучше всего подойдет 24 ноября. В этот день увлажнение кутикулы поможет сохранить блеск ногтей и укрепит их. Стричь ногти можно 22 и 23 ноября — в это время энергетика Луны в Рыбах максимально позитивна.

25, 26 ноября. Луна в Овне — опасное время для импульсивных людей. В этот период подравнивание ноготков поможет восстановить душевное равновесие и не поддаваться на провокации. Кроме того, стрижка улучшит общее состояние ноготков, и они приобретут здоровый блеск.

27, 28 и 29 ноября. Рост Луны продолжается, и эти три дня она пробудет в Тельце. В первые два дня ноготки лучше не стричь, чтобы не занести инфекцию и не пораниться. 29 ноября стрижка ногтей будет уместной и поможет быстрее отрастить нужную длину без ломкости ногтевых пластин.

30 ноября. В последний день ноября наступит Полнолуние в Близнецах. Стрижка ногтей в такой энергетически сильный день чревата ухудшением самочувствия и потерей удачи. В это время за ногтями лучше не ухаживать, чтобы не провоцировать неприятности.