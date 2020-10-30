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В Ковровском транспортном колледже открыли 5 новых мастерских

В Ковровском транспортном колледже открыли 5 новых мастерских

В Ковровском транспортном колледже открыли пять новых мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика», сообщает пресс-служба Департамента образования Владимирской области.

Мастерские созданы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

На реализацию проекта направлены средства федерального бюджета – 34,1 миллиона рублей, регионального бюджета – 4 миллиона рублей, а также внебюджетные средства колледжа – 1 миллион рублей, уточняется в информационном релизе.

Новые мастерские будут использоваться как центры подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики региона. Ресурсная база колледжа будет эффективно использоваться в региональной сети профессиональных образовательных организаций как для трансляции лучших практик подготовки квалифицированных специалистов, проведения независимой оценки квалификации в формате демонстрационного и профессионального экзамена, так и для осуществления повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательных программ по профессиям топ-50, компетенциям Ворлдскиллс, а также для организации обучения взрослого населения и школьников.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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