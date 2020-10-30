В Крыму предложили создать опреснительную станцию с водой за 20 рублей

Лидия Мартынова

Строительство опреснительной станции с технологией выпаривания и кристаллизации соли на западном побережье Крыма позволило бы получать питьевую воду со стоимостью не более 20 рублей за кубометр, сказал РИА Новости руководитель ООО "Водтехкомплекс" Сергей Тюменцев.

Технолог, гендиректор компании, занимающейся опреснением и очисткой сточных вод и воды, используемой в технологических процессах, Сергей Тюменцев рассказал, что опреснительную станцию целесообразно построить в районе поселка Новофедоровка на западном побережье полуострова, пояснив, что такое расположение станции экономически выгодно.

"Во-первых, там существуют со времен СССР морской водозабор – его не нужно строить. Далее, рядом находится новая электростанция. Мы были на Сакской ТЭЦ (новая электростанция в городе Саки компании АО "КрымТЭЦ" - ред.) и получили заверения руководства, что они готовы нам отдавать необходимое количество электроэнергии. И наконец, рядом находится Ивановский водозабор, куда можно подключиться и отдавать воду на Симферополь. Это наиболее экономически выгодное местоположение", - сказал Тюменцев.

Технолог предлагает использовать способ выпаривания морской воды, отличающийся от электродиализа и обратного осмоса. Технология предполагает симбиоз выпаривания и кристаллизации соли. В результате технологического процесса получается дистиллированная вода, которая затем проходит процесс насыщения необходимыми солями. Общее содержание солей в получаемой воде будет около 500 миллиграммов на литр, она будет полезной для человека, сказал он.