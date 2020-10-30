В МГИМО обсудят итоги Нюрнбергского процесса

Влада Некрасова

В МГИМО 3 ноября состоится круглый стол «Нюрнбергский процесс: влияние на мировой правопорядок, ответы на вызовы современности», сообщает Ассоциация юристов России.

Организаторами выступают Ассоциация юристов России и МГИМО.

Мероприятие проходит в преддверии Международного форума «Уроки Нюрнберга», который состоится в Музее Победы 20–21 ноября 2020 года, и приурочено к 75-летнему юбилею вынесения приговора Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

На круглый стол приглашены сопредседатель АЮР Сергей Степашин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев, заместитель руководителя департамента управления Президента РФ по общественным проектам, куратор проекта «Без срока давности» Елена Малышева, заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Элина Сидоренко, председатель Комиссии АЮР по юридическому наследию Второй мировой войны, международному гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности Денис Садовников и представители МИД России, сотрудники Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, историки, политологи, общественные деятели и юристы.