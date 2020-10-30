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В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли

В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли
Второй пакет мер поддержки IT-отрасли появится в ближайшие несколько недель, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.


"Мы сейчас готовым второй пакет предложений, будем выдвигать, именно для цифровых компаний... Надеемся, что в ближайшие несколько недель", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", отвечая на вопрос, когда может быть представлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли в РФ.

Министр также отметил повышение спроса на отечественные решения.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр - бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с нынешних 20%, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и снизить ставку страховых взносов бессрочно до 7,6% с нынешних 14%. На основе этих предложений был сформирован первый пакет мер поддержки IT-отрасли.

Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре Шадаев сообщил, что в середине-конце октября планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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