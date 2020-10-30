В Мордовии открылся центр «Точка роста»

Анастасия Иванова

В рамках нацпроекта «Образование» на базе Новоакшинской средней школы (Старошайговский район, Республика Мордовия) состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает интернет-портал «Известия Мордовии».

Центр состоит из двух кабинетов, каждый из которых оборудован всем необходимым для проведения уроков и дополнительных занятий: квадрокоптерами, манекенами для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, шлемами виртуальной реальности, шахматными столами, ноутбуками.

Все преподаватели, работающие в «Точке роста», прошли специальную подготовку.

Проект позволит выявить талантливых детей и даст возможность им выбрать интересующее направление развития своих способностей.