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В Мордовии открылся центр «Точка роста»

В Мордовии открылся центр «Точка роста»

В рамках нацпроекта «Образование» на базе Новоакшинской средней школы (Старошайговский район, Республика Мордовия) состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает интернет-портал «Известия Мордовии».

Центр состоит из двух кабинетов, каждый из которых оборудован всем необходимым для проведения уроков и дополнительных занятий: квадрокоптерами, манекенами для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, шлемами виртуальной реальности, шахматными столами, ноутбуками.

Все преподаватели, работающие в «Точке роста», прошли специальную подготовку.

Проект позволит выявить талантливых детей и даст возможность им выбрать интересующее направление развития своих способностей.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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