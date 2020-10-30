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В Москве появились "беженцы из Донбасса" с новой схемой мошенничества

В Москве появились "беженцы из Донбасса" с новой схемой мошенничества

Начальник Управления гуманитарных наук Российского фонда фундаментальных исследований Василий Гребенюк стал жертвой новой схемы мошенничества в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Он возвращался домой, когда к нему подошли мужчина и девочка-подросток. Они представились отцом и дочерью, приехавшими в Москву из Донбасса для покупки квартиры, и попросили Гребенюка помочь.

Мошенники пояснили, что им нужна любая банковская карта, чтобы перечислить на нее 4,8 млн рублей на квартиру. При этом они продемонстрировали, что имеют для залога 1,5 млн рублей. Гребенюк согласился и предоставил мошенникам свою карту, а те, получив доступ, списали с нее почти 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России стали использовать роботов для обзвона потенциальных жертв.

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По материалам: uposters.ru

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