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В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников

В музее «Лунариум» проходят интерактивные экскурсии для школьников

Информационно-образовательный проект «Ньюм» и Московский планетарий подготовили цикл познавательных программ, которые познакомят детей и их родителей с экспонатами интерактивного музея «Лунариум», сообщает ТАСС.

Прямая трансляция проходит в соцсетях «Ньюма» и в официальных аккаунтах Московского планетария.

В рамках проекта запланировано шесть тематических выпусков. Первый посвящен искусственному спутнику Земли – Луне.

«Это отличная возможность посетить музей в прежнем виде, но в новом формате – онлайн. Мы специально отобрали наиболее зрелищные и интересные экспонаты, чтобы все, кто давно не был в «Лунариуме», освежили свои воспоминания, а кто не был никогда – все же имели возможность посетить музей, пока он находится на реновации. Ведь в новом музее все будет совсем иначе!» – отметили в пресс-службе планетария.

«Ньюм» – проект, который был запущен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Задача проекта – в максимально простой и доступной форме знакомить детей с важными для них темами и отвечать на самые разные вопросы, в том числе об образовании, спорте, взрослении, субкультуре. Ключевой формат подачи контента – «ньюмы» (короткие анимационные ролики и видеоновости длительностью от 30 секунд до нескольких минут).

# Общество
По материалам: edu.ru

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