Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Технопарк создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это уже второй «Кванториум» в Краснодарском крае.

Здесь ежегодно будут обучаться более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет. На финансирование проекта выделено более 83 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Лучшие обряды от злых духов и для защиты дома на Хэллоуин 31 октября
Лучшие обряды от злых духов и для защиты дома на Хэллоуин 31 октября
В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»
В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»
В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли
В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Модный дайджест: от праздничной кампании с Дженнифер Лопес и Камилой Морроне до новых коллекций
Модный дайджест: от праздничной кампании с Дженнифер Лопес и Камилой
В Турции произошло мощное землетрясение с последующим цунами
В Турции произошло мощное землетрясение с последующим цунами
Сторонники Саакашвили вооружаются электрошокерами — «Грузинская мечта»
Сторонники Саакашвили вооружаются электрошокерами — «Грузинская мечта»
В трех пещерах в Испании обнаружены изображения животных времен палеолита
В трех пещерах в Испании обнаружены изображения животных времен
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса"
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение контактов
Минобороны России и Вьетнама подтвердили дальнейшее расширение
Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа
Россиянка опровергла сообщение WSJ об источнике компромата на Трампа
Проевропейская оппозиция Молдавии редеет: Из Pro Moldova бегут депутаты
Проевропейская оппозиция Молдавии редеет: Из Pro Moldova бегут

Топ на сегодня

Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые брились налысо или делали ультракороткие стрижки
Шарлиз Терон, Натали Портман, Юлия Высоцкая и другие звезды, которые
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Кравчук: Киев подготовит план о Донбассу в ближайшую неделю
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде
Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде

Еще по теме

В Калуге состоялось открытие детского мобильного технопарка «Кванториум»
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
В новороссийский технопарк «Кванториум» открыта запись детей
В Красноярском крае открылся первый мобильный «Кванториум»