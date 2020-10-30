В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

Влада Некрасова

В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Технопарк создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это уже второй «Кванториум» в Краснодарском крае.

Здесь ежегодно будут обучаться более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет. На финансирование проекта выделено более 83 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.