В Перми подвели итоги краевой метапредметной олимпиады

Влада Некрасова

Перми завершилась VIII Краевая метапредметная олимпиада учащихся основной школы, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

В олимпиаде приняли участие более 100 ребят из 22 муниципальных образований Пермского края. 35 школьников стали победителями и призерами, уточняется в информационном релизе.

Соревнования включали в себя следующие номинации: «Аргументация в дискуссии», «Публичное выступление», «Учебное сотрудничество», «Моделирование» и «Интерпретация текста». Впервые олимпиада проходила в онлайн-формате.

Ребята смогли принять участие в тренингах, мастер-классах и конкурсах, в работе авторских студий.

Кроме того, в рамках олимпиады состоялся региональный конкурс «Школьный хакатон «Форсайты развития Пермского края», на котором 19 подростков подготовили и реализовали десять проектов образовательных студий для 68 школьников – участников олимпиады.

Экспертами выступали пермские и московские педагоги.