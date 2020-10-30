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В Перми подвели итоги краевой метапредметной олимпиады

В Перми подвели итоги краевой метапредметной олимпиады

 Перми завершилась VIII Краевая метапредметная олимпиада учащихся основной школы, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

В олимпиаде приняли участие более 100 ребят из 22 муниципальных образований Пермского края. 35 школьников стали победителями и призерами, уточняется в информационном релизе.

Соревнования включали в себя следующие номинации: «Аргументация в дискуссии», «Публичное выступление», «Учебное сотрудничество», «Моделирование» и «Интерпретация текста».  Впервые олимпиада проходила в онлайн-формате.

Ребята смогли принять участие в тренингах, мастер-классах и конкурсах, в работе авторских студий.

Кроме того, в рамках олимпиады состоялся региональный конкурс «Школьный хакатон «Форсайты развития Пермского края», на котором 19 подростков подготовили и реализовали десять проектов образовательных студий для 68 школьников – участников олимпиады.

Экспертами выступали пермские и московские педагоги.

# Общество
По материалам: edu.ru

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